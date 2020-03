Pforzheim – Über zwei Promille: Autofahrer muss Führerschein abgeben

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstag einen alkoholisierten 64-jährigen VW-Fahrer in Pforzheim der Polizei gemeldet.

Die Zeugin sah den 64-Jährigen in der Julius-Naeher-Straße schwankend zu seinem Fahrzeug laufen und verständigte daraufhin die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten konnten den 64-Jährigen in der Folge am Steuer seines VW antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein dabei durchgeführter Alkoholvortest brachte ein Ergebnis von fast zweieinhalb Promille. Der 64-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.

