Pforzheim – Überfall auf Spielhalle

Pforzheim (ots) – Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Dienstag eine Spielhalle am Pforzheimer Bahnhofsplatz überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Räuber betrat um 00.10 Uhr die Spielhalle gegenüber des Pforzheimer Bahnhofs und rannte zügig über die Treppe auf die alleine anwesende, 33-jährige Angestellte zu. Hierbei bedrohte er die hinter dem Tresen kauernde und eingeschüchterte Frau mit einem größeren Küchenmesser und forderte mit einem türkischen oder aber auch einem möglicherweise arabischen Akzent Geld. Aus der Kasse entnahm der Täter das Bargeld und flüchtete damit über den Ausgang in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Der Mann wird mit einer Größe von etwa 170 cm bis 175 cm beschrieben. Er hatte eine normale Statur, lief mit einer auffallend gebückter Haltung und einem O-beinigem Gang. Er trug neben einem schwarzen Basecap eine dunkle Hose und eine dunkle Steppweste mit einem hellen Reißverschluss. Der Täter benutzte schwarze Handschuhe, in denen er das Messer mit einer geschätzten Klingenlänge von 20 Zentimetern hielt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter der Beteiligung mehrerer Streifenwagen wurden in der Nacht ergebnislos abgebrochen. Mit den weiteren Ermittlungen wurde das Kriminalkommissariat Pforzheim betraut. Sachdienliche Hinweise werden beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721/666-5555 entgegen genommen.

