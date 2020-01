Mann mit Messer überfällt Tankstelle in Pforzheim

Anzeige

Ein Mann hat am frühen Montagmorgen mit einem Messer in der Hand eine Tankstelle in Pforzheim überfallen. Der Täter ist derzeit auf der Flucht. Laut Informationen der Polizei erbeutete er mehrere hundert Euro.

Der Überfall auf die Shell-Tankstelle im Buchbusch in Pforzheim-Nord ereignete sich gegen 4.50 Uhr: Laut Polizei zog der Räuber eine Sturmmaske über und bedrohte dann im Verkaufsraum den 30-jährigen Angestellten der Tankstelle mit einem Messer. Der Täter nahm mehrere Geldscheine aus der Registrierkasse und floh mit einem silbernen Audi A3 in Richtung Bauschlott und Bretten. Dabei kam es beinahe noch zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, der von Pforzheim kommend in die gleiche Richtung unterwegs war.

Die Fahndung der Polizei hatte bisher noch keinen Erfolg. Der Räuber soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Arbeitshose mit Seitentaschen, ein graues oder dunkles Oberteil und helle Schuhe. Außerdem trug er Arbeitshandschuhe und eine Sturmmaske. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht außerdem nach dem bisher noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, der beinahe mit dem silbernen Audi A3 zusammengestoßen wäre – Meldungen unter der Telefonnummer 07231/186-1111