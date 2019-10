Pforzheim- Übermäßig alkoholisiert und hoch aggressiv Widerstand geleistet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Mit sage und schreibe über fünf Promille alkoholisiert ist ein 43-Jähriger am Samstagmorgen völlig außer Kontrolle geraten. Die Ehefrau des Mannes rief die Polizei gegen 9.15 Uhr aufgrund von Streitigkeiten in der gemeinsamen Wohnung in der die Eutinger Straße. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim Nord, ging er sofort auf die Beamten los und verhielt sich derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei war der Mann so völlig außer sich, dass er selbst seinen Kopf gegen einen Schrank schlug, die Polizisten mit einer Pfanne angriff, bespuckte und sich massiv gegen seine Festnahme wehrte. Erst unter Hinzuziehung zwei weiterer Polizeibeamter des DRK war es möglich, den 43-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Er wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

