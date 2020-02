Pforzheim – Unachtsamkeit beim Ausfahren führt zu Sachschaden

Anzeige

Pforzheim (ots) – Offensichtlich in Folge einer Unachtsamkeit kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall. Beim Einfahren in die Kurze Steige fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin auf die Fahrbahn und übersah den von rechts kommenden 45-Jährigen Fahrer eines Dacias. Bei der folgenden Kollision kam es zu einem Sachschaden von etwa 4500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

