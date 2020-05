Pforzheim – Unbekannter attackiert 34-Jährigen – Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen hatte am Donnerstagmittag ein unbekannter Täter in einem Selbstbedienungsladen in der Hohenstaufenstraße auf einen 34-Jährigen eingeschlagen und am Kopf verletzt. Hierbei nutzte der Unbekannte eine mitgeführte Stofftasche in der sich ein Gegenstand mit erheblichen Gewicht befunden haben soll. Der Unbekannte, der offensichtlich mit dem Fahrrad zum Tatort kam, flüchtete im Anschluss zu Fuß. Das am Laden abgestellte Fahrrad wurde sichergestellt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 175cm groß, normale Figur, ca. 50 Jahre, grau-weiße Haare und mit einer Jacke bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier-Nord, Tel.: 07231 186-3211, zu melden.

