Pforzheim – Unbekannter bricht in Dönerimbiss ein

Pforzheim (ots) – Ein Unbekannter ist am frühen Sonntagmorgen in einen Dönerimbiss in der Pforzheimer Innenstadt eingedrungen.

Gegen 0:30 Uhr hebelte der Täter eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang in die Räumlichkeiten des Imbisses in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße. Dort entwendete er zwar ausschließlich einen kleineren Bargeldbetrag, der an der Türe entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

