Pforzheim – Unbekannter bricht in Firma ein

Pforzheim (ots) – Ein Unbekannter ist im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, in Pforzheim in eine Firma in der Geigerstraße eingedrungen.

Der Dieb verschaffte sich Zugang zum Gebäude, indem er ein Fenster gewaltsam aufbrach. Im Gebäudeinneren durchwühlte er sämtliche Räume und brach zusätzlich mit einem Werkzeug aus der Firma einen Schrank auf. Der Einbrecher entwendete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter 07231 186-3211, zu melden.

