: Pforzheim – Unbekannter spricht 9-Jährige an

Pforzheim (ots) – Ein Unbekannter soll am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein 9-jähriges Mädchen in der Zerrennerstraße gezielt angesprochen haben, um sie auf dem Schulweg abzuholen und Nachhause fahren zu können. Das Mädchen war mit einer Gruppe von mehreren Kindern in der Innenstadt unterwegs und wollte bei einem Schulfahrdienst zusteigen. Da beim Fahrdienst keine Erlaubnis vorlag, dass das Kind von anderen Personen abgeholt werden darf, wurde das Kind der Person nicht übergeben. Die Hintergründe des Ansprechens sowie ob es sich bei dem Mann möglicherweise um einen Bekannten handelt wird derzeit geprüft. Der Unbekannte wird als groß mit jugendlichem Aussehen (ca. 17 Jahre alt) beschrieben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 0721 6665555, in Verbindung zu setzen.

