Pforzheim – Unbekannter streift parkendes Auto und flüchtet

Pforzheim (ots) – Am Montag, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr 16:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto auf dem Parkplatz vor dem Siloah Klinikum in Pforzheim. Der Unbekannte ergriff anschließend die Flucht ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Der geparkte Toyota wurde an beiden Fahrzeugtüren auf der rechten Seite sowie an der rechten hinteren Stoßstange beschädigt. Spuren an dem geschädigten PKW weisen darauf hin, dass der Unfallverursacher mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war.

Das Verkehrskommissariat Pforzheim ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden gerne telefonisch unter 07231/186-4100 entgegengenommen.

