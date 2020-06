Pforzheim – Unfall im Kreuzungsbereich mit Lkw

Anzeige

Pforzheim (ots) – Glücklicherweise unverletzt blieben am Dienstagvormittag die Beteiligten eines Unfalls in der Fritz-Neuert-Straße.

Eine 40 Jahre alte Opel-Lenkerin befuhr gegen 07.40 Uhr die Franz-Lehar-Straße und beabsichtigte nach links in die Fritz-Neuert-Straße einzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim dürfte die Frau den von rechts kommenden Sattelzug nicht rechtzeitig wahrgenommen haben und stieß seitlich in den Lkw des ebenfalls 40-jährigen Fahrers. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4626740 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4626740