Pforzheim – Unfall mit leichtverletzter Person

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in der Kronprinzenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer, beabsichtigte rückwärts an den rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hier übersah er die zum gleichen Zeitpunkt die Straße überquerende 53-jährige Fußgängerin und touchiert diese leicht. Die Frau fällt daraufhin zu Boden und zieht sich leichte Verletzungen zu.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4525396 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4525396