Pforzheim- Unfallflucht begangen- Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag einen geparkten Mercedes beschädigt und sich davon gemacht. Der Verursacher fuhr um 12 Uhr vom öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Gaststätte in der Jahnstraße auf die Fahrbahn der Dillsteiner Straße. Hierbei streifte er einen in einen Parkplatz abgestellten Mercedes. Nach Begutachtung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro fuhr der Mann davon. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, erbeten.

