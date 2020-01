Pforzheim – Unfallflucht mit Autotransporter: Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein noch unbekannter Fahrzeugführer ist am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr einfach davongefahren, nachdem er einen blauen VW Golf beschädigt hatte.

Der Golf war in Pforzheim in der Kiehnlestraße direkt an der Einmündung zur Berliner Straße geparkt, als der unbekannte Verursacher dort mit seinem Autotransporter abbiegen wollte. Hierbei blieb der Anhänger des Transporters an dem Golf hängen und beschädigte ihn in der Folge stark. Ohne sich jedoch weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer danach davon. Einer unbekannten Zeugin gelang es noch, das Nummernschild abzulesen und dieses dem Besitzer des Golfs mitzuteilen.

Zeugen, insbesondere die Frau, die das Kennzeichen abgelesen hat, werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

