Pforzheim – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 13:30 und 15:00 Uhr einen in Pforzheim geparkten Citroen touchiert und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich entweder auf dem Parkplatz des Siloah Krankenhauses oder auf dem Parkplatz des LIDLs in der Rastatter Straße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4031616