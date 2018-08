Anzeige

Pforzheim (ots) – Aufgrund des plötzlichen Wendemanövers eines unbekannten Fahrzeugführers kam es am späten Freitagabend in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog und Sachschaden in Höhe von … Lesen Sie hier weiter…

