Pforzheim – Unfallflucht, Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Am Sonntag, zwischen 06.30 und 07.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Luisenstraße in Pforzheim in Richtung Berliner Straße. Im Baustellenbereich vor der Kreuzung der Museumstraße überfuhr er drei Warnbaken. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Unfallspuren könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Nissan gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat Pforzheim bittet um Hinweise unter Telefon 07231/186 4100.

