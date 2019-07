Pforzheim – Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Anzeige

Pforzheim (ots) – Einen Unfallschaden von rund 5.000 Euro hat am frühen Freitagmorgen ein Unfallflüchtiger an einem geparkten Fahrzeug in der Enzstraße hinterlassen.

Um kurz nach 05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Enzstraße in Fahrtrichtung Georg-Feuerstein-Straße. Höhe Hausnummer 118 fuhr er auf einen auf dem rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Seat auf. Trotz des erheblichen Sachschadens machte sich der Unfallverursacher unerlaubt aus dem Staub. Beim gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Suzuki gehandelt haben.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07231/186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

