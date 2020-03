Pforzheim – Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden an geparktem Pkw

Anzeige

Pforzheim (ots) – An einem geparkten Mercedes entlang der Güterstraße hat am Dienstagmorgen ein unbekannter Fahrzeugführer einen Sachschaden hinterlassen und sich aus dem Staub gemacht. Der Mercedesfahrer hat sein Auto gegen 10 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und musste nach einer etwa einstündigen Abwesenheit einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront feststellen. Die Schadenshöhe beträgt rund 2.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim in Verbindung zu setzen.

