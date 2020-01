Pforzheim – Unfallflüchtiger hinterlässt zwei beschädigte Fahrzeuge

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Hagenschießstraße zwei geparkte Fahrzeuge durch einen unbekannten Pkw-Führer beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei dürfte der gesuchte Fahrzeugführer zuerst auf den abgestellten Toyota aufgefahren sein, welcher wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den davor geparkten Fiat geschoben wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von rund 4.000 Euro. Der Verursacher machte sich unerlaubt aus dem Staub, wobei sein Fahrzeug entsprechende Beschädigungen aufweisen dürfte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter Telefon 07231/186-3111 in Verbindung zu setzen.

