Pforzheim – Unter Alkohol und ohne Führerschein Unfall verursacht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein unter Alkohol stehender Autofahrer verunfallte am Donnerstagabend ohne Führerschein in der Hohenzollernstraße. Der 55-Jährige war um 20.00 Uhr mit seinem Mercedes bergauf in Richtung Hauptfriedhof unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Baumstumpf und schob einen abgestellten Anhänger etwa einen Meter vor sich her. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da er bereits seit über zwei Jahren nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Gesamt-Unfallschaden in Höhe über 10.000 Euro. Sein Fahrzeug wurde nicht mehr fahrbereit abgeschleppt.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4508139 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4508139