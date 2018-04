Pforzheim – Verkehrsunfall, Autofahrer verletzt dreijähriges Kind

Pforzheim (ots) – Am Dienstag, um 15:30 Uhr, missachtete ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer vermutlich die rote Ampel an der Kreuzung Westliche Karl-Friederich-Straße/Martin-Luther-Straße und verletzte ein dreijähriges Mädchen. Dieses wollte zusammen mit ihrer Schwester die Fußgängerfurt an der Ampel überqueren. Das Kind wurde vorsorglich für eine Nacht stationär im Krankenhaus zur Beobachtung aufgenommen und konnte dieses bereits wieder verlassen.

