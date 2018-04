Pforzheim – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf A8 bei Pforzheim

Pforzheim (ots) – Am Montag fuhr gegen 16:25 Uhr am Stauende auf der A8 bei Pforzheim

in Fahrtrichtung Stuttgart ein Autokran auf einem Alfa Romeo auf.

Dieser wurde nach links abgewiesen und blieb quer auf der Fahrbahn

stehen. Indessen fuhr der Kran noch auf einen Autotransporter auf.

Der 51-jährige Fahrer des Autokrans blieb beim Unfall unverletzt.

Jedoch mussten der 45-jährige Fahrer des PKW, der 49-jährige Fahrer

und die 51-jährige Beifahrerin des Autotransporters mit leichten

Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Aufgrund der

Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung bildete sich ein Rückstau

von bis 12 km Länge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 110.000 Euro.

Günther Quernhorst, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3912302