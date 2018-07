Pforzheim – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Pforzheim (ots) – Am Samstag, 14.07.2018, um 15.45 Uhr kam es an der Einmündung der Carl-Schurz-Straße in die Konrad-Adenauer-Straße in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Mercedesfahrer und einem 22-jährigen Motorradfahrer. Der Mercedesfahrer wollte an der Einmündung ein Wendemanöver um die dortige Mittelinsel durchführen und scherte hierbei zunächst nach rechts aus. Der ihm nachfolgende Motorradfahrer schätzte die Situation falsch ein, da er die Fahrbewegung als ein Einordnen zum Rechtsabbiegen deutete und beabsichtigte auf der linken Seite am Mercedes vorbeizufahren. In diesem Moment zog der 40 Jahre alte Pkw-Lenker jedoch nach links, um zu wenden und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam hierbei zum Sturz und zog sich Schürfwunden und eine Prellung am Knie zu. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

