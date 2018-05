Pforzheim – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Pforzheim (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Güterstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen rannte die 17-Jährige vor einem geparkten Wohnmobil über die Straße und wurde hierbei von einem 31-jährigen Paketzusteller erfasst und schwer verletzt. Die Jugendliche wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

