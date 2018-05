Pforzheim – Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Pforzheim (ots) – Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am 18.05.2018, 01.50 Uhr, in Pforzheim, Kieselbronner Straße. Ein 19-jähriger PKW Lenker und seine 19-jährige Beifahrerin befuhren die Kieselbronner Straße stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung Welschenäckerstraße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins schleudern, fuhr über die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen ordnungsgemäß geparkten Transporter. Dieser wurde dadurch ca. 10 Meter nach hinten verschoben und stellte sich quer auf den stadtauswärts führenden Fahrstreifen. Der verursachende PKW kam nach weiteren 15 Metern zum Endstand. Der nicht angegurtete Fahrer und seine angegurtete Beifahrerin erlitten beide schwere Verletzungen und wurden in anliegende Krankenhäuser verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 21.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

