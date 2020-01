Pforzheim – Verkehrsunsicherer Reisebus aus dem Verkehr gezogen / Fahrer hält sich nicht an Ruhezeiten

Anzeige

Pforzheim (ots) – Einen verkehrsunsicheren Reisebus zogen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr aus dem Verkehr, nachdem bei einer Verkehrskontrolle schwerwiegende Mängel festgestellt worden waren. Der 41-jährige Busfahrer war mit dem Reisebus eines italienischen Unternehmens auf der Bundesstraße 294 Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord unterwegs.

Bei der Kontrolle auf dem P&R Parkplatz wurden schwerwiegende Mängel an der Bremsanlage, an den Türen sowie an der Motoranlage bemerkt. Tragende Elemente der Karosserie waren zum Teil durchgerostet.

Bei der Auswertung der Fahrdaten wurden beim 41-Jährigen zudem erhebliche Verstöße gegen die wöchentliche Ruhezeit festgestellt.

Der verkehrsunischere Reisebus wurde durch den TÜV Süd begutachtet und aus dem Verkehr gezogen.

Dem 41-Jährigen sowie dem Unternehmer in Italien drohen nun Anzeigen. Es wurde eine Sicherheitsleistung von insgesamt 2.200 Euro erhoben.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4505698 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4505698