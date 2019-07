Pforzheim – Vermisst gemeldete Jugendliche leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine kurzfristig als vermisst gemeldete Jugendliche konnte am Mittwoch, gegen 23:30 Uhr, in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim angetroffen werden. Sie war in einer Gruppe mit etwa 20 weiteren Jugendlichen unterwegs. Als die Polizeibeamten das 17-jährige Mädchen zurück zu ihrer Unterkunft bringen wollten, zeigte sich diese äußerst unkooperativ. Die Jugendliche musste in Gewahrsam genommen werden und leistete erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten zogen sich Verletzungen zu. Die Ausreißerin blieb unverletzt.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4320634