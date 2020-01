Pforzheim – Verstärkte Kontrollaktionen im gesamten Zuständigkeitsbereich

Anzeige

Pforzheim (ots) – Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich führten die Polizeireviere und die Verkehrspolizeiinspektion im Laufe des Dienstags durch. Schwerpunkmäßig wurden Alkohol- und Drogen, aber auch Geschwindigkeit, das Tragen von Sicherheitsgurten sowie Handy am Steuer überwacht.

In Freudenstadt fiel ein 27-jähriger VW Fahrer gegen 09.50 Uhr auf der Bundesstraße 28 im Bereich der Kniebishütte auf, der drogentypische Merkmale aufwies. In Pforzheim wurde gegen 12.10 Uhr in der Jahnstraße ein 50-jähriger Golf Fahrer positiv Kokain getestet. Der 50-Jährige ist zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Beide mussten eine Blutprobe abgeben. Sie erwarten nun jeweils eine Anzeige.

Bei den Kontrollen wurden darüber hinaus rund 20 Verkehrsteilnehmer wegen Gurtverstößen, über 10 Fahrer wegen Handynutzung am Steuer und 8 Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet. Vier Fahrzeuge fielen wegen mangelnder Ladungssicherung und abgelaufener Hauptuntersuchung auf.

