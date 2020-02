Pforzheim – Versuchter Diebstahl auf Firmengelände: Unbekannter macht sich an Containern zu schaffen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Freitagabend ist ein Unbekannter in ein Firmengelände in Pforzheim eingedrungen.

Gegen 21 Uhr öffnete der Täter mit einem offenbar unberechtigt erlangten Schlüssel das Tor des Firmengeländes in der Straße „Zum Obsthof“. Nachdem er dort auch zwei Container geöffnet hatte, wurde der Unbekannte anscheinend gestört und flüchtete, ohne etwas entwendet zu haben.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3211 zu melden.

