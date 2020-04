Pforzheim – Versuchter Einbruch in Firma

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Firma in Pforzheim einzudringen.

Gewaltsam hebelten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand an einer Eingangstüre der Firma in der Stuttgarter Straße. Die Tür hielt jedoch den Angriffen stand, sodass die Täter den Rückzug antraten und leer ausgingen. Durch den gescheiterten Einbruchversuch entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter 07231 186-3311, zu melden.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4567724 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4567724