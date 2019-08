Pforzheim: Betrunkener mit Messer bedroht und beraubt?

Anzeige

Weil ihm vier Euro geraubt worden sein sollen, hat ein Betrunkener in Pforzheim Anzeige erstattet.

Der 41-Jährige sei am Samstag gegen 19.30 Uhr am Lindenplatz von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Dann soll der Mann ihm Münzgeld in Höhe von vier Euro geraubt haben.

Weil der Anzeigeerstatter unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand, war eine Überprüfung des geschilderten Sachverhalts laut Polizei nicht möglich. Eine Fahndung blieb zudem ergebnislos.

Der Tatverdächtige sei etwa 180 cm groß, von normaler Statur, südländischem Aussehen, trage einen Vollbart, schwarzes Haar und soll mit einem schwarzen Kapuzenpulli sowie einer langen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim bittet zur Aufklärung des Sachverhalts um Zeugenmeldungen, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/6660 entgegengenommen werden.

pol/ots