Pforzheim – Vier leicht verletzte nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) – Drei leicht verletze sowie ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagabend in Pforzheim – Brötzingen ereignet hat.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 22 Jahre alter VW-Fahrer, gegen 22:40 Uhr, auf der Kelterstraße in Richtung Neuenbürg. Nach Angaben des 22-Jährigen musste er seine Fahrtgeschwindigkeit aufgrund einer roten Ampel verringern. Noch bevor sein Fahrzeug zum Stillstand kam, schaltete die Lichtzeichenanlage auf Grün, sodass er seine Fahrt fortsetzen konnte. Im Kreuzungsbereich der Wildbader Straße / Dietlinger Straße kommt es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 20-jährigen Seat-Fahrer. Laut Angaben eines Zeugen, soll der 20-Jährige die Kreuzung mit seinem Fahrzeug bei Rotlicht überquert haben. Durch die Kollision wurde der VW quer nach links über die Gegenfahrbahn der Wildbader Straße geschleudert und kommt in der dortigen Fußgängerunterführung zum Stehen. Alle drei Insassen des Fahrzeuges werden dabei leicht verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall ebenfalls leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligte wurden mit den angeforderten Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

