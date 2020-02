Pforzheim – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Die Vorfahrt missachtet hat am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr eine 43-jährige Mitsubishi Fahrerin, als sie von der Straße Am Enzenloch in die Mannheimer Straße einbiegen wollte. Ein 65-jähriger VW Golf Fahrer bemerkte, dass die Frau in die Kreuzung einfuhr und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Ein 49-jähriger Golf Fahrer bemerkte diese Situation zu spät und fuhr auf den Golf des 65-Jährigen auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

