Pforzheim – Vorfahrt missachtet, 15.000 Euro Schaden

Anzeige

Pforzheim (ots) – 15.000 Euro Gesamtsachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Mittwochmittag an der Einmündung Paracelsusstraße/Kurze Steige in Pforzheim. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin bog gegen 14:30 Uhr von der Paracelsusstraße auf die Kurze Steige ein. Dabei missachtete sie wohl die Vorfahrt einer 24-jährigen VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben glücklicherweise unverletzt.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4634667 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4634667