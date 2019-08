Pforzheim- Vorsicht vor angeblichen „Kaminreparateuren“

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Dienstagnachmittag trieben in der Nordstadt angebliche Bauarbeiter ihr Unwesen. Zunächst klingelten zwei 35 bis 40 Jahre alte, wie Zimmerleute gekleidete, Männer an einem Anwesen und gaben vor, sie hätten festgestellt, dass der Kamin am Haus beschädigt sei und boten für 800 Euro eine Reparatur an. Die gutgläubige Hausbesitzerin gewährte den Männern Zutritt zum Haus. Als die Unbekannten einige Zeit später äußerten, sie hätten alles erledigt, bezahlte die arglose Dame die Rechnung, um dann hinterher festzustellen, dass am Kamin keine Arbeiten durchgeführt wurden. Ob die beiden Männer auch etwas entwendet haben, ist noch unklar. Zwei 50 bis 60 Jahre alte Männer in Latzhosen schlugen in der Kreuzsteinallee auf, um auch dort bei einer vertrauensseligen Hausbesitzerin angebliche Reparaturarbeiten am Kamin durchführen zu wollen. Während einer der mutmaßlichen Arbeiter die Frau durch ein Gespräch ablenkte, begab sich der zweite ins Obergeschoss. Die Männer verlangten schließlich 20 Euro für ihre scheinbare Kamininstandsetzung und machten sich unter Mitnahme eines Tresor- und eines Kommodenschlüssels davon. Diesen Umstand stellte die Seniorin allerdings erst im Nachhinein fest.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie keine Handwerker oder Personen ins Haus, die Sie nicht bestellt haben.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Fremden

Zeigen Sie solche Vorfälle bei der Polizei an

