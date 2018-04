Pforzheim -VW mit Pforzheimer Kennzeichen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pforzheim (ots) – Am Montagabend, um 18.20 Uhr, ereignete sich in der Pforzheimer Emilienstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer BMW beschädigt wurde. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie ein silberner Golf oder Polo versuchte von der Westlichen Kaiser-Friedrich-Straße kommend in die erste Parktasche in der Emilienstraße einzuparken. Dabei wackelte der daneben stehende BMW. Obwohl der Verursacher dies bemerkt haben müsste, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ am BMW einen Unfallschaden von über 1.500 Euro. Verkehrsbedingt konnte der Zeuge nicht anhalten, aber noch das Teilkennzeichen PF-KL oder -GL ablesen. Der Einparkvorgang dürfte von weiteren Zeugen gesehen worden sein, die gebeten werden, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter Telefon 07231/ 1864100 in Verbindung zu setzen.

