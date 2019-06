Pforzheim – Warenverkaufsautomat aufgebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstag, im Zeitraum zwischen 00:00 und 02:30 Uhr, wurde ein Warenverkaufsautomat in der Bauschlotter Straße in Pforzheim aufgebrochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Zudem wurde etwa 180 Euro Bargeld entwendet. Bislang unbekannte Diebe zogen die Bezahlvorrichtung des Automaten heraus, um an das Geld im Inneren zu gelangen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 – 3211, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4287385