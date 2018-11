Pforzheim- Wer hatte Grün? Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Wer nun tatsächlich Grün hatte, darüber wurden sich am Samstagnachmittag der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs und eine 54-jährige Huyundai-Fahrerin nicht einig. Der Lastwagenfahrer war um 17.10 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Bretten Richtung Pforzheim unterwegs. Die Autofahrerin kam ihm entgegen. Beide fuhren an der Ampelanlage bei der Autobahnanschlussstelle Pforzheim Nord gleichzeitig in den Kreuzungsbereich ein und prallten dort zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, zu melden.

