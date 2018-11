Pforzheim – Wer hatte Grünlicht?- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Anzeige

Pforzheim (ots) – Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um 17.00 Uhr im Bereich der Pforzheimer Habermehlstraße ereignete, nachdem beide Unfallbeteiligten zu Protokoll gaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Nach Aussage einer 28-jährigen Smart-Fahrerin fuhr sie auf der linken Spur der Habermehlstraße in Richtung Büchenbronner Straße und will bei „grün“ zeigender Ampel in den dortigen Kreuzungsbereich eingefahren sein. Eine 29 Jahre alte Renault-Megane-Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit von der Kirchstraße kommend ebenfalls auf die Habermehlstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die Fahrzeugführerinnen unverletzt blieben. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligte an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Personen, die den Unfall beobachtete haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

