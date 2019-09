Pforzheim- Widerstand geleistet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 30-Jähriger wollte sich am Dienstagnachmittag nicht von der Polizei kontrollieren lassen und leistete Widerstand. Die Beamten des Einsatzzuges sprachen den Mann gegen 14 Uhr in der östlichen Unterführung beim Hauptbahnhof an, weil er offensichtlich einen Joint in der Hand hielt. Er warf ihn weg, bespuckte die Beamten und leistete bei seiner Festnahme derartigen Widerstand, dass ein Polizist leicht verletzt wurde. Erst mit weiteren hinzugezogenen Polizeibeamten gelang es, den renitenten Mann zum Polizeirevier zu transportieren. Eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte folgt.

