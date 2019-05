Pforzheim – Widerstandshandlungen und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zu gleich zwei Widerstandshandlungen und einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte kam es am Donnerstag im Bereich des Polizeireviers Pforzheim-Nord.

Gegen 20.45 Uhr kam ein 45-jähriger Syrer auf die Wache und teilte dort mit, dass er sein Mobiltelefon in einer Bankfiliale habe liegen lassen und dies nicht mehr auffindbar sei. Dieser Sachverhalt wurde bereits durch eine Streife aufgenommen, was dem 45-Jährigen auch mitgeteilt wurde. Der Mann wurde daraufhin zunehmend aggressiv und deshalb der Wache verwiesen. Kurze Zeit später kam er mit zwei Bekannten zurück. Diese übersetzten das Anliegen des 45-Jährigen. Den zwei Begleitern wurde der Sachverhalt erläutert und alle drei verließen die Wache. Vor dem Revier tat der 45-Jährige dann seinen Unmut lautstark und aggressiv kund. Zwei Beamte begaben sich daraufhin vor die Wache. Beim Erkennen der Beamten kam der 45-Jährige auf diese in drohender Haltung zu und schrie sie an. Da er sich auch von seinen beiden Begleitern nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Er wurde anschließend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Beamter so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Gegen 23.10 Uhr kam es dann im Bereich der Westliche Bahnunterführung zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten und anschließenden Widerstand. Eine Streife war damit beschäftigt eine stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam zu nehmen. Währenddessen kam eine fünfköpfige Personengruppe dazu und störte mehrfach und massiv die polizeilichen Maßnahmen. Da die Personen auch nach mehrmaliger Aufforderung die Störungen nicht unterließen, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, der nicht befolgt wurde. Ein 25-jähriger Deutscher versetzte plötzlich einem Beamten einen Stoß gegen den Oberkörper. Bei der anschließenden Festnahme beleidigte der 25-Jährige die Beamten. Ein durchgeführter Alcomattest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille. Im Rahmen dieser Festnahme wurde eine Streife zur Unterstützung hinzugerufen. Ein 24-jähriger Deutscher aus der Gruppe störte weiter massiv die polizeilichen Maßnahmen und sollte in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Er wurde anschließend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ein Beamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt.

