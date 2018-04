Pforzheim – Wohnung nach Brand unbewohnbar

Pforzheim (ots) – Eine unbeaufsichtigte brennende Kerze dürfte einen Brand in einer Wohnung in der Gymnasiumstraße ausgelöst haben. Nach den ersten Feststellungen zündete ein junges Paar eine Kerze in einem Zimmer der Wohnung an und schlief ein. Durch Rauch und offene Flammen wurden die beiden dann gegen 01.20 Uhr geweckt. Unter Mithilfe weiterer Mitbewohner konnten das Feuer gelöscht werden. Vorsorglich war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Alle sechs Bewohner der Wohnung mussten vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt werden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle Personen werden anderweitig untergebracht. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

