Pforzheim – Wohnungseinbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein Einfamilienhaus im Gartenweg in Pforzheim-Eutingen eingebrochen, obwohl sich der Besitzer zu diesem Zeitpunkt im Haus befand. Während sich der betagte schwerhörige Herr im Wohnzimmer aufhielt, sind Unbekannte, vermutlich in der Zeit von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 01.00 Uhr, zunächst gewaltsam über die Eingangstüre der leerstehenden Einliegerwohnung in das Haus eingedrungen. Von dort gelangten sie in die Räumlichkeiten des älteren Mannes. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrem weiteren Vorhaben gestört, als der Mann beabsichtigte ins Bett zu gehen, da lediglich sein Geldbeutel samt Inhalt aus einem Büro entwendet wurde. Eine unverzüglich mit mehreren Streifenwagen eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Erkenntnisse. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon 07231/186-3211 entgegen.

