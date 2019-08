Pforzheim – Wohnungseinbrüche in der Julius-Heydegger-Straße

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu gleich zwei Wohnungseinbrüchen in der Pforzheimer Julius-Heydegger Straße.

In einem Fall drang ein bislang unbekannter Täter am Freitag, gegen 3:00 Uhr, in das Gebäude ein, während sich die Bewohner im Wohnhaus befanden und schliefen. Vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Dieb Zutritt in das Gebäudeinnere. Die Bewohnerin wurde plötzlich wach, da sie Geräusche im Haus vernahm. Wenig später entdeckte sie den Eindringling auf einer Fensterbank sitzend. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Die Zeugin konnte lediglich noch erkennen, dass der Mann über eine kräftige Körperstatur verfügte und dunkle Kleidung trug. Nach aktuellem Stand wurden Gegenstände im Wert von etwa 600 Euro entwendet.

Zudem kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22:30 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch, bei dem ein bislang unbekannte Täter eine Terrassentür im Erdgeschoss aufhebelte. Auch hier waren die Anwohner zu Hause und schliefen. Durchwühlt wurden sämtliche Räume und Schubladen. Entwendet wurde nach aktuellem Stand Bargeld. Ob auch Gegenstände geklaut wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4339180