Pforzheim – Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Am Freitagnachmittag gg. 17.45 Uhr veranstalteten zwei Audi-Fahrer in Pforzheim in der Heinrich-Wieland-Allee in stadtauswärtiger Richtung offensichtlich ein Rennen. Auf Höhe der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße wurde mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet und musste zwei Mal stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Zuerst überholte ein 26jähriger mit einem schwarzen Audi mit CW-Kennzeichen einen Daimler-Benz-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit im zweispurigen Bereich auf der rechten Spur. Gleich danach kam ein 27jähriger mit einem silbernen Audi mit PF-Kennzeichen ebenfalls viel zu schnell und überholte in gleicher Art und Weise. Nur durch das besonnene Verhalten des Daimler-Fahrers konnte ein Unfall verhindert werden.

Zeugen oder weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim Nord unter der Telefonnummer 07231/186-3211 zu melden.

