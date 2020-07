Pforzheim – Zeugen gesucht: Ansammlung in der Innenstadt Pforzheim / Nachtrag zur Meldung vom 12.07.2020, 13.29 Uhr

Anzeige

Pforzheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02.40 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt.

Zunächst musste eine Gaststätte in der Anshelmstraße aufgrund ruhestörenden Lärms geschlossen werden. Die zum Teil stark alkoholisierten Gäste und der Betreiber verhielten sich gegenüber den einschreitenden Beamten sehr aggressiv und provozierend. Anschließend begaben sich die Gäste in Richtung Innenstadt und versammelten sich am Schloßberg.

Im Rahmen von weiteren Gaststättenkontrollen wurden erhebliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, weshalb rund um den Schloßberg drei Lokalitäten und in der Grünstraße ein Vereinsheim geschlossen werden mussten. Dies führte dazu, dass sich in der Folge am Schloßberg etwa 130 Personen versammelten, die sich den Maßnahmen der Polizei gegenüber sehr uneinsichtig verhielten.

Aus der Menge wurde eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte und eines Streifenwagens geworfen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Mittlerweile wurde bekannt, dass am Streifenwagen kein Schaden entstanden ist.

Die Stimmung in der Ansammlung war sehr aggressiv und provozierend. Die Personen waren zum Teil stark alkoholisiert. Die Einsatzkräfte wurden als Rassisten beschimpft und mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man die Maßnahmen nur treffe, weil man gegen „Schwarze“ und „Ausländer“ sei. In der Ansammlung befanden sich Personen mit Migrationshintergrund, Schwarzafrikaner und Deutsche.

Nur das schnelle und umsichtige polizeiliche Einschreiten verhinderte drohende Ausschreitungen.

Den Betreibern der Gaststätten drohen Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und gewerberechtlicher Verstöße. Wegen des Flaschen-Wurfs wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil der eingesetzten Beamten ermittelt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Gaststättenkontrollen weiterhin konsequent fortsetzen und Maßnahmen gegen Störer sowie Randalierer ergreifen. Die Kontrollen werden in enger Absprache mit der Stadt Pforzheim durchgeführt. Verstöße werden zur Anzeige gebracht.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben insbesondere zum Flaschen-Wurf machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

