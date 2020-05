Pforzheim – Zeugen gesucht: Illegales Autorennen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ob ein illegales Autorennen am Freitagabend gegen 17.45 Uhr in der Heinrich-Wieland-Allee stattgefunden hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord. Ein 49-jähriger Mercedes Fahrer befuhr die Bundesstraße 294 von Neulingen kommend in Richtung Pforzheim. Als im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Nord die Fahrstreifen von zwei auf einen zusammengeführt werden, ordnete sich der 49-Jährige im Reißverschlussverfahren ordnungsgemäß ein. Plötzlich drängte sich ein 26-jähriger Audi-Fahrer in einem Überholmanöver mit überhöhter Geschwindigkeit rechts am Mercedes des 49-Jährigen vorbei. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Mercedes-Fahrer stark abbremsen. Unmittelbar danach wurde der 49-Jährige nochmal von einem 27-jährigen Audi-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefährlich überholt. Auch hier musste der Mercedes-Fahrer nochmals stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Beide Audi-Fahrer fuhren danach mit überhöhter Geschwindigkeit hintereinander in Richtung Pforzheim weiter. Der 26-Jährige und der 27-Jährige konnten im Bereich des Ortseingangs Pforzheim einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Geschädigten oder Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise der beiden Audi-Fahrer machen können.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4593718 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4593718