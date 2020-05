Pforzheim – Zeugen gesucht: Nach Ausweichmanöver leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Leichtverletzt wurde bereits am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr im Kreisverkehr in der Hohenzollernstraße ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer. Der 17-Jährige befuhr den Kreisverkehr beim Hauptfriedhof während ein unbekannter Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr und dem Jugendlichen den Vorrang nahm. Der 17-Jährige wich dem Pkw aus und kam zu Fall. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle.

Hilfestellung bekam der 17-Jährige von einem Fahrer in einem roten Pkw.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 07231 3111, in Verbindung zu setzen.

