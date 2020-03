Pforzheim – Zeugen gesucht: Trickdiebe erfolgreich

Anzeige

Pforzheim (ots) – Einem Trickdiebstahl zum Opfer fiel am Donnerstagmittag, gegen 14:00 Uhr, ein älteres Ehepaar auf der Wilferdinger Höhe.

Dabei klingelte eine unbekannte Frau an der Tür des Ehepaars, verwickelte diese in ein Gespräch und drängte die 83-Jährige Frau und deren 88-Jähriger Ehemann in die Küche. Währenddessen verschaffte sich eine zweite Unbekannte ebenfalls Zugang zur Wohnung. Nachdem das Ehepaar die beiden Fremden des Hauses verwies, konnte es feststellen, dass im oberen Stockwerk Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro aus einer Schmuckschatulle entwendet wurde.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Erste Unbekannte: spricht gebrochenes deutsch, sehr korpulent, etwa 1,70 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild und mit einer blauen Steppjacke, einer braunen karierten Hose und einer grauen Mütze bekleidet.

Die zweite Unbekannte: etwas schlanker, schulterlange dunkle Haare.

Wer möglicherweise ebenfalls von den beschriebenen Personen angesprochen wurde oder in diesem Zusammenhang entsprechende Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, unter 07231 186 3211, in Verbindung zu setzen.

